Une violente tempête a balayé l’ Allemagne dans la nuit de mercredi à jeudi, sans faire de victime mais entraînant de nombreuses annulations de vols et de trains.

L’ouragan « Ylenia » se concentrait en matinée sur les régions du nord de la Hesse, de la Saxe et du sud du Brandebourg, selon le service météorologique allemand (DWD).

En conséquence, aucun train longue distance ne devrait circuler dans la moitié nord de l’Allemagne avant midi, a fait savoir l’opérateur ferroviaire Deutsche Bahn. Des annulations et des retards sont aussi prévus dans le trafic régional.

Lufthansa annule 20 vols

La compagnie aérienne Lufthansa a de son côté annulé 20 vols, ce qui affecte les liaisons vers Berlin, Hambourg et Munich au départ de Francfort-sur-le-Main, le plus grand aéroport allemand. Les voyageurs ont été invités à consulter le site web de la compagnie aérienne allemande pour connaître le statut de leur vol.

Au plus fort de la tempête, des vents de 152 km/h se sont produits mercredi sur le Brocken, le point culminant du massif du Harz, dans le nord du pays. Dans de nombreux endroits, les autorités ont mis en garde sur l’entrée dans les parcs et les forêts, par exemple à Berlin et à Hambourg.