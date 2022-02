Sécurité, santé et stabilité. Ce sont les trois défis communs auxquels l'Europe et l' Afrique veulent s'attaquer pour « changer la donne » de leurs relations lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine ce jeudi et vendredi à Bruxelles.

Les tensions avec la Russie autour de l'Ukraine se sont invitées au sommet avec une réunion consacrée aux « derniers développements » de la crise, avant son ouverture prévue à 14h00. Quarante des 55 dirigeants membres de l'UA doivent ensuite retrouver leurs homologues de l'UE pour définir ce nouveau partenariat. « Un partenariat postule l'échange et le partage », ont souligné le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, et le président de l'Union Africaine, le Sénégalais Macky Sall, dans une tribune conjointe.

Sept tables rondes au total

Les discussions se dérouleront au sein de sept tables rondes pour « éviter la litanie des discours lors d'une longue plénière sans résultats » et des « échanges animés » sont attendus, ont expliqué les organisateurs du sommet. Emmanuel Macron en a fait un moment fort de la présidence française du Conseil de l'UE. « Nous voulons un sommet qui change la donne» , insiste-t-on à Paris.

Mais l'Europe ne pourra pas aider une Afrique où l'instabilité et l'insécurité règnent, met en garde le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Coups d'Etats, conflits, terrorisme, trafics d'êtres humains, piraterie gangrènent le continent et ont un impact sur l'Europe, souligne Borrell. L'Union africaine a suspendu le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan du Sud après des coups d'Etat. Leurs nouveaux dirigeants ne participeront pas au sommet de Bruxelles, qui se terminera ce vendredi à la mi-journée avec une déclaration commune sur la nouvelle relation.