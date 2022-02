Covid-19 EN DIRECT : Pour Delfraissy, « on est au début d'une nouvelle ère »...

Bonjour à tous ! Et bienvenu dans une nouvelle journée de live made in 20 Minutes, animée par celui qu’on ne présente plus : le Covidddddddd-19999999. Pour tout connaître des dernières informations de l’épidémie et de ce qui ressemble de plus en plus à une sortie de crise, restez avec nous aujourd’hui. Et bon jeudi, bien sûr !