La partie de poker menteur continue. La Russie a « augmenté » sa présence à la frontière de l’Ukraine de jusqu’à « 7.000 militaires » dont certains sont arrivés mercredi, alors même que Moscou avait annoncé un retrait partiel de ses forces, a assuré mercredi soir un haut responsable de la Maison Blanche.

« Hier les Russes ont annoncé qu’ils retiraient des troupes de la frontière avec l’Ukraine (…). Nous savons maintenant que c’est faux. En réalité nous avons désormais confirmé que ces derniers jours la Russie a augmenté sa présence le long de la frontière ukrainienne de jusqu’à 7.000 militaires dont certains arrivés aujourd’hui », a dit ce haut responsable, qui a requis l’anonymat, à des journalistes.

« La Russie dit vouloir trouver une solution diplomatique mais ses actions indiquent le contraire. Nous espérons qu’elle changera de direction avant de lancer une guerre catastrophique et destructrice », a-t-il encore déclaré. Il a assuré que la Russie pouvait « à tout moment » déclencher une opération qui lui servirait de prétexte pour envahir l’Ukraine.

Le haut responsable a estimé que cette opération prétexte pourrait revêtir « des formes différentes », comme « une provocation » dans la région du Donbass, ou une fausse « incursion » en territoire russe.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y