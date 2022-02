Depuis ses débuts, le réseau social Facebook connaît son lot de publications récurrentes. Cette fois, nous nous intéressons à la photographie d’une autoroute en Allemagne qui revient régulièrement. Partagée dans de nombreux groupes à travers le monde depuis plusieurs années, l’image sert le plus souvent à faire réagir les internautes sur le manque de courtoisie des automobilistes dans leurs pays respectifs.

Le 7 février dernier, par exemple, on pouvait lire en légende sur le sur le compte infos.fr : « Lorsque la circulation s’arrête en Allemagne, les conducteurs sont tenus par la loi de se déplacer vers le bord de chaque côté pour créer une voie libre. Cela permet aux véhicules d’urgence de passer. Cela s’appelle l’éducation à la sécurité routière et devrait être une loi internationale. »

Le code de la route allemand est régulièrement salué sur Facebook depuis plusieurs années - Capture d'écran

Mais la loi allemande oblige-t-elle vraiment les automobilistes à créer une voie de secours en cas de congestion du trafic ? Pour y répondre, 20 Minutes a consulté les règles de conduite de nos voisins germaniques.

FAKE OFF

En Allemagne, on l’appelle le principe de la « Rettungsgasse » – comprenez « la voie réservée aux secours ». Selon le Centre européen de la consommation, contacté par 20 Minutes, il s’agit bien « d’une obligation légale depuis 1982 dans le Code de la route allemand ».

Le principe est simple : en cas d’embouteillage, ou quand les voitures roulent lentement, les automobilistes doivent respecter « un couloir de secours ». Celui-ci doit se trouver entre la voie la plus à gauche et les autres voies, comme on le voit sur la photo publiée sur Facebook. Cette « bande d’arrêt d’urgence doit rester libre », ajoute le Centre européen de la consommation. Avant d’expliquer : « Cette obligation doit permettre aux véhicules de police, de pompiers, aux ambulances ou encore aux dépanneuses de circuler facilement. »

Et gare à ceux qui décideront d’ignorer la loi ! Le conducteur qui ne respecte pas cette règle risque une amende de 200 euros, deux points de pénalités sur son permis de conduire et une interdiction de conduire pendant un mois.

Une route allemande, vraiment ?

Mais la photographie se situe-t-elle réellement en Allemagne ? Après quelques recherches, nous avons retrouvé la photographie sur la banque d’images de l’encyclopédie en ligne Wikipédia. La légende indique que l’image a été prise en avril 2005 sur l’autoroute allemande A 66, dans le sens Kurz-Schlüchtern. La description fait également mention du principe de Rettungsgasse.