La date a été choisie pour coïncider avec celle crainte par les services de renseignements américains pour le déclenchement d’une invasion russe. L’ Ukraine célèbre ce mercredi une « Journée de l’unité » à l’appel de son président Volodymyr Zelensky, ses citoyens étant invités à accrocher leur drapeau national ou afficher ses couleurs bleues et jaunes.

Volodymyr Zelensky, toujours droit dans ses bottes et refusant « la panique » face aux menaces d’invasion, avait assuré lundi que « notre Etat est plus fort que jamais » et « nous préparons des ripostes dignes à toutes les agressions possibles ». « On nous dit que le 16 février sera le jour de l’attaque. Nous allons en faire une journée de l’unité », avait-il solennellement déclaré.