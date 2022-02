Conflit Ukraine – Russie EN DIRECT : La Russie annonce la fin des manœuvres et le départ de forces de Crimée…

8h28 : Anthony Blinken se dit « inquiet des nouvelles poursuites contre Navalny »

Le chef de la diplomatie américaine a réclamé sur Twitter la libération de l’opposant russe, « pris pour cible » en raison de son travail « pour dévoiler la corruption officielle ». La politique intérieure russe, nouveau terrain de pression ?

I'm troubled by dubious new charges against Aleksey @Navalny. Mr. Navalny was already issued a politically motivated sentence last year when he returned to Russia after recovering abroad because Russian government operatives poisoned him with a nerve agent.