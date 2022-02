8h15: Novak Djokovic est prêt à renoncer à Roland-Garros et Wimbledon

Dans une interview donnée à la BBC, Novak Djokovic a, pour la première fois, publiquement reconnu qu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19. Le champion serbe met en avant sa liberté de choisir ce qu'il met ou non dans son corps et assure qu'il est prêt à ne pas participer aux deux prochains Grands Chelems, Roland-Garros et Wimbledon, si ceci est le prix à payer pour sa décision.