Les dirigeants occidentaux continuent de prier Moscou de calmer le jeu en Ukraine. Ce lundi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé Vladimir Poutine à reculer du « précipice ».

BoJo estime que la situation est « très très dangereuse » et une invasion russe possible « dans les 48 heures à venir ». « Nous appelons tout le monde au dialogue (…) pour éviter ce qui serait une erreur catastrophique », a-t-il ajouté. Boris Johnson a décidé d’écourter un voyage dans le nord-ouest de l’Angleterre pour rentrer à Londres, « vu la situation actuelle », a précisé un porte-parole.

Après que le Royaume-Uni a conseillé vendredi à ses ressortissants d'immédiatement quitter l'Ukraine, la cheffe de la diplomatie Liz Truss doit présider lundi après-midi une réunion de crise sur la réponse consulaire à apporter à la situation actuelle.

Today I chaired a COBR meeting on the serious Russian threat to Ukraine.



Latest information suggests Russia could invade at any moment and we urge the Kremlin to deescalate.



Our focus is on prioritising the safety and security of British nationals in Ukraine. pic.twitter.com/umzgiMwHpg