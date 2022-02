Conflit Ukraine - Russie EN DIRECT : Le ballet diplomatique continue et les tensions à leur comble....

Bonjour à toutes et à tous. Les tensions sont encore montées de plusieurs crans ce week-end au sujet de la crise entre la Russie et l’Ukraine. Les Etats-Unis ne cessent de parler d’une invasion imminente et de nombreux pays ont déjà évacué leur ambassade. La rédaction de 20 Minutes se mobilise une nouvelle fois avec ce Live, pour vous donner les dernières informations alors que la diplomatie internationale tente toujours d’aller vers la désescalade.