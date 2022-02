12h02 : Macron a soutenu Zelensky au téléphone

Outre Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a aussi eu le président ukrainien au téléphone hier. Le chef de l’Etat a « réaffirmé son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale » de l’Ukraine et « salué le sang-froid du Président Zelensky », indique l’Elysée. « Les deux présidents souhaitent poursuivre le dialogue en format Normandie pour une mise en œuvre des Accords de Minsk et une solution durable dans le Donbass », conclut le communiqué.