Conflit Ukraine – Russie EN DIRECT : Biden et Macron vont téléphoner à Poutine, dernières tentatives pour éviter la guerre ?….

9h52 : Le but de l’exercice militaire russe est de « défendre la côte maritime de la péninsule de Crimée »

Bon, étant donné que la Crimée est au cœur des tensions, et que l’Ukraine et tous les Occidentaux continuent de la considérer comme partie intégrante du territoire ukrainien depuis l’annexion russe en 2014, ça sent un peu la provoc' ultime non ?