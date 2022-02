Conflit Ukraine – Russie EN DIRECT : Joe Biden recommande aux Américains de quitter l’Ukraine « maintenant »

Bonjour, bonjour ! Et bienvenue sur ce live qui vous tient au courant, tout au long de la journée, des évolutions des tensions entre Kiev et Moscou. Ce jeudi Moscou et Minsk ont engagé des manœuvres militaires aux frontières de l’Ukraine, marquant un certain regain des tensions. Un déploiement de soldats qui a été dénoncé à Kiev comme un moyen de « pression psychologique » et évidemment dénoncé par l’ensemble des pouvoirs occidentaux. BREF, on n’est pas encore sorti de l’auberge, mieux vaut bien suivre ce live aujourd’hui.