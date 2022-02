Un Français est mort dans une «attaque terroriste» au Bénin

Le parquet antiterroriste a annoncé ce jeudi soir la mort d’un Français de 50 ans dans une « attaque terroriste » au Bénin. Une enquête pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste » a été ouverte.

Cette attaque a été « perpétrée dans le parc W situé dans le nord du Bénin », selon le Pnat. Les investigations ont été confiées à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI).

Mercredi, l’ONG de défense de l’environnement African Parks avait annoncé que cinq gardes forestiers et un soldat avaient été tués et dix personnes blessées dans une embuscade mardi dans ce parc naturel transfrontalier géré par le Bénin, le Burkina Faso et le Niger.

It is with deep regret that we share that on February 8th a team of rangers was ambushed in W National Park, Benin. Initial reports tragically indicate several deaths & injuries. We are working closely with the Government to intensify safety in the region https://t.co/sR5LynsE33 pic.twitter.com/FYxwWTcWr1