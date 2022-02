Conflit Ukraine – Russie EN DIRECT : La Russie continue de renforcer sa présence militaire à la frontière, selon les Etats-Unis...

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live qui existe rien que pour vous et pour vous tenir informés des évolutions des tensions entre Kiev et Moscou. Ce mercredi, la détente s'est amorcée, alors que les Occidentaux, la Russie et l’Ukraine se félicitent de signaux positifs. Cependant (car il y a un cependant), le gazoduc Nord Stream 2 reste un point de tension majeur. On se détend mais on ne lâche rien donc et on s'accroche à ce nouveau live pour suivre la situation.