Le Covid-19 comme alibi… D’après l’organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW), la Tunisie masque des « détentions secrètes » en les faisant passer pour des isolements pour cause de coronavirus.

« Les autorités tunisiennes dissimulent sous certaines assignations à résidence des détentions secrètes sous prétexte d’état d’urgence », a indiqué ce mercredi HRW dans un communiqué. L’association cite les cas de l’ex-ministre de la Justice et numéro deux du parti Ennahdha, Noureddine Bhiri, et de Fethi Baldi, cadre dirigeant de ce parti, bête noire du président Kais Saied.

Pour HRW, « les dérives dans l’application » d’une telle « mesure extrajudiciaire » au nom d’une législation d’exception promulguée sous l’ancien président Habib Bourguiba (1957-1987) et régulièrement prorogée, « se sont multipliées » depuis le coup de force de Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet et « témoignent d’une dangereuse escalade ».

In #Tunisia, exceptional measures granted by the emergency decree are being used abusively and without judicial oversight, raising the specter of secret detentions. These violations further erode the principles of the rule of law. @SaChellalihttps://t.co/K15gYpWFUf pic.twitter.com/5CU3uwIeU8