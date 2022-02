8h05 : La visite de Macron en Russie, « positive » mais pas un « miracle » pour le chef de la diplomatie européenne

« Tant qu’il y a des négociations, tant que les uns et les autres sont prêts à s’asseoir à une table et parler, il y a un espoir de ne pas aller vers une confrontation militaire », a dit Josep Borrell devant la presse au terme d’une visite à Washington. A cet égard, la visite du chef de l’Etat français lundi auprès de son homologue russe Vladimir Poutine est « un signal positif » et « une bonne initiative », a-t-il ajouté, qui « représente un élément de détente ».

Interrogé sur le fait qu’il n’y avait pas pour autant de désescalade en cours, Josep Borrell a reconnu que le « problème » n’avait « pas encore été résolu ». « La visite du président Macron à Moscou était importante mais elle n’a pas fait de miracle », a-t-il estimé, « la situation reste tendue ».