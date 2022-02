Visite mouvementée pour le « Second gentleman » des Etats-Unis. Le mari de Kamala Harris, Doug Emhoff, a été évacué d’un lycée de Washington, mardi, après une alerte à la bombe. Les élèves et le personnel ont également quitté l’établissement Dunbar High en urgence. « Je pense que tout le monde est en sécurité. Le bâtiment est vide. Je n’ai pas d’autres détails pour le moment », a indiqué un porte-parole de l’académie de Washington à la journaliste américaine Austin Landis, qui couvrait l’événement.

U.S. Secret Service was made aware of a security threat at a school where the @SecondGentleman was meeting with students and faculty. Mr. Emhoff is safe and the school has been evacuated. We are grateful to Secret Service and D.C. Police for their work.