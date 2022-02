Conflit Ukraine-Russie EN DIRECT : Emmanuel Macron est en route pour Kiev où il doit rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky...

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live qui existe rien que pour vous et pour vous tenir informés des évolutions des tensions entre Kiev-Moscou-Washington... et puis tout le monde en fait. Grosse info du jour : Emmanuel Macron doit se déplacer à à Kiev aujourd'hui où il s'entretiendra avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky mardi à Kiev. Pour connaître tout de ces déplacements cruciaux, restez connectés avec nous !