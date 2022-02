Les centaines de camions qui font depuis plus de dix jours le « siège » de la capitale du Canada font des vagues jusqu’en Nouvelle-Zélande. Un convoi de camions et de camping-cars a ainsi bloqué ce mardi les rues situées autour du Parlement à Wellington pour protester contre les mesures sanitaires et la vaccination.

Des centaines de véhicules, sur lesquels étaient affichés des messages tels que « rendez-nous notre liberté » et « la coercition n’est pas un consentement », se sont garés dans les rues proches du Parlement. Des centaines d’autres ont roulé à travers le centre-ville en klaxonnant alors que plus d’un millier de personnes ont écouté les discours.

La Première ministre refuse le dialogue

Un habitant de Wellington, Stu Main a affirmé que les manifestants avaient l’impression que leurs inquiétudes concernant le recul de leurs droits n’étaient pas entendues par le gouvernement. « Je suis vacciné mais je suis contre le fait d’obliger les personnes à le faire », a-t-il expliqué qualifiant cette politique de « scandaleuse ».

La manifestation est restée pacifique et la police n’a fait état d’aucune arrestation ou incident majeur. Toutefois, la Première ministre Jacinda Ardern a déclaré ne pas avoir l’intention de dialoguer avec les personnes qui ont participé à cette opération, soulignant que la majorité des Néo-Zélandais ont manifesté leur soutien au programme de vaccination du gouvernement.

« 96 % des Néo-Zélandais se sont fait vacciner, ce qui nous permet de vivre aujourd’hui avec moins de restrictions grâce à la protection supplémentaire que cela a apporté », a-t-elle rappelé à Radio New Zealand.

En Nouvelle-Zélande, la vaccination contre le Covid-19 est obligatoire pour les personnes travaillant dans certains secteurs comme la santé, la police, l’éducation et la défense. Un système de pass sanitaire est entré vigueur, obligeant les personnes à prouver leur vaccination pour entrer dans les restaurants, prendre part aux événements sportifs ou à des services religieux. Il n’est par contre pas obligatoire dans les transports publics, les supermarchés, les écoles ou pour accéder aux services de santé.