C’était le jour J pour Emmanuel Macron. Il s’est rendu à Moscou ce lundi afin d’entamer ce qu’il espère être un processus de « désescalade » avec Vladimir Poutine. Le président russe a salué les efforts français « pour résoudre la question de la sécurité en Europe », en l’accueillant au Kremlin.

La réunion entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a débuté vers 16h30, selon des images de la télévision russe, les deux dirigeants étant assis à une très longue table blanche au Kremlin. « Notre continent est aujourd’hui dans une situation éminemment critique qui nous impose d’être extrêmement responsables », a déclaré Emmanuel Macron au début de la rencontre.

C’est ce qu’a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell ce lundi, lors d’une conférence avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken à Washington. Il a toutefois estimé qu’une « solution diplomatique » avec la Russie restait « possible ».

700. Ce sont le nombre de nouveaux soldats qui vont être envoyés en Europe de l’est par le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont annoncé les deux pays ce lundi. Londres a prévu l’envoi de 350 soldats en Pologne qui s’ajoutent à 100 ingénieurs de l’armée britannique déjà présents dans le pays. Berlin a aussi prévu l’envoi de 350 soldats qui seront postés en Lituanie, où 500 sont déjà déployés.

Emmanuel Macron ouvre une semaine diplomatique ce lundi en ayant un tête-à-tête sans conseillers avec son homologue russe. Le président français est le premier dirigeant occidental de premier plan à rencontrer le président russe depuis l’accroissement des tensions en décembre.

En parallèle, le chancelier allemand Olaf Scholz se rend à Washington afin de rencontrer Joe Biden. Le président des Etats-Unis a salué sa venue, précisant qu’ils travaillaient ensemble à « soutenir la souveraineté ukrainienne ». Mardi, toujours dans l’objectif d’amorcer un processus de « désescalade », le président français se rendra à Kiev à la suite de la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock qui s’y trouvait ce lundi.

I look forward to welcoming German Chancellor Olaf Scholz to the White House this afternoon. We’re working together to support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and we’re committed to making progress on COVID-19, climate change, and more.