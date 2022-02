Des policiers canadiens ont-ils « volé » du carburant aux manifestants présents depuis dix jours à Ottawa, la capitale canadienne ? L’affirmation se répand sur les réseaux sociaux, de Facebook à TikTok. Dans une vidéo, d’une dizaine de secondes, des policiers surveillent des bidons placés dans des brouettes, alors qu’ils sont entourés de manifestants membres du « convoi de la liberté ».

Dans cette vidéo d'une dizaine de secondes, des policiers surveillent des bidons d'essence, entourés par des manifestants. - Capture d'écran Twitter

Le carburant est essentiel pour alimenter les camions et les véhicules qui forment ce convoi, présent dans le centre de la capitale depuis une dizaine de jours.

FAKE OFF

On retrouve la même scène filmée en direct par d'autres manifestants. La scène se déroule dans le calme, précise un manifestant. Avec cette seconde vidéo, on s’aperçoit que les images ont été filmées devant l’église Saint Andrew, située à 800 mètres du Parlement, en plein cœur d’Ottawa où se sont retrouvés les manifestants. Par ailleurs, les bidons saisis par les policiers sont identiques à des bidons utilisés par les manifestants ces derniers jours pour ravitailler les camions et les autres véhicules du convoi.

Ces images montrent des saisies par la police. Les forces de l’ordre ont annoncé dimanche que « toute personne » qui amène du « matériel de soutien », dont de l’essence, aux manifestants « est susceptible d’arrestation ». La police a annoncé dimanche soir avoir saisi « plusieurs véhicules » ainsi que du carburant, sans préciser les quantités. Selon la chaîne canadienne CTV News, les forces de l’ordre ont saisi 3.200 tonnes d’essence dimanche sur un autre site, le parking d’un stade de baseball d’Ottawa qui servait de base aux manifestants.

Le maire a également durci le ton, en annonçant l’état d’urgence dimanche après-midi. Les manifestants du convoi, qui ont convergé de tout le pays vers la capitale, réclament la fin de certaines mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.