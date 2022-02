Pékin continue sur une voie radicale pour contrer la propagation du coronavirus. La ville de Baise, qui compte 3,5 millions d’habitants dans le sud de la Chine, a été placée en quarantaine après l’apparition de cas de Covid-19.

Depuis dimanche soir, les habitants ne peuvent plus quitter la localité et ceux qui résident dans les zones dites à risque (où des cas ont été découverts) ont interdiction de quitter leur domicile, a annoncé la mairie. La ville a fait état dimanche de 44 cas de Covid-19 confirmés d’origine locale. Un certain nombre de cas « importés » a également été annoncé. Un dépistage des habitants a été organisé dans la foulée, ont précisé les autorités.

Une stratégie zéro Covid-19

La Chine mène depuis le début de l’épidémie une stratégie zéro Covid-19, qui consiste à tout faire pour limiter la survenue de nouveaux cas, généralement quelques dizaines par jour seulement. Si ces chiffres peuvent paraître dérisoires par rapport à ceux enregistrés quotidiennement dans d’autres parties du monde, ils poussent le pouvoir à redoubler de vigilance au moment où la ville de Pékin organise les JO d’hiver​ jusqu’au 20 février. Tous les participants étrangers sont confinés dans une bulle sanitaire séparée de façon étanche du reste de la capitale chinoise. Toutefois, la localité de Baise est située à quelque 2.500 km des sites olympiques les plus proches.

Au total, la Chine a fait état lundi de 79 cas de Covid-19 sur son territoire dont 34 cas importés. Séparément, plus de 300 cas positifs ont été décomptés dans la bulle olympique depuis le 23 janvier, obligeant les personnes concernées à se placer à l’isolement.