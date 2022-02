Conflit Ukraine-Russie EN DIRECT : Emmanuel Macron à Moscou ce lundi pour rencontrer Vladimir Poutine...

7h20 : Vers une invasion de grande ampleur ?

Une guerre peut-elle réellement se déclencher à la frontière entre l'Ukraine et la Russie ? Le scénario, craint depuis plusieurs semaines et ayant poussé les Occidentaux à multiplier les temps diplomatiques pour trouver une sortie de crise, pourrait bien devenir une réalité selon Washington. Le Renseignement américain estime que la Russie accentue les préparatifs d’une invasion à grande échelle de l’Ukraine, et qu’elle dispose déjà de 70 % du dispositif nécessaire à une telle opération.

Au rythme où le dispositif militaire russe continue de se renforcer autour de l’Ukraine, le maître du Kremlin devrait disposer des forces suffisantes pour une invasion à grande échelle, soit 150.000 hommes, à la mi-février, a indiqué le Renseignement aux élus américains et alliés européens. Si le président russe choisit l’option la plus radicale, il pourrait encercler Kiev, la capitale ukrainienne, et renverser le président Volodymyr Zelensky en quarente-huit heures.