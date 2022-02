Le président tunisien Kais Saied, qui s’est arrogé fin juillet les pleins pouvoirs, a dissous dimanche le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qui supervise la justice, l’accusant de partialité et de servir des intérêts politiques. « Le CSM appartient au passé à partir de ce moment », a déclaré le président dans une vidéo diffusée dans la nuit où on le voit discuter avec des ministres. Il y accuse cet organe constitutionnel indépendant de corruption et d’avoir ralenti des procédures, comme les enquêtes sur les assassinats en 2013 de militants de gauche.

« Dans ce conseil, les postes et les nominations se vendent et se font selon les appartenances », a affirmé le chef de l’Etat, en ajoutant : « vous ne pouvez pas imaginer l’argent que certains juges ont pu recevoir, des milliards et des milliards ». Pour lui, « la place des juges (du CSM) n’est pas là où ils se trouvent mais sur le banc des accusés ». Selon les observateurs, il vise ainsi le parti Ennahdha, sa bête noire, qui a contrôlé le Parlement et les différents gouvernements ces dix dernières années, après la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali et la révolution de 2011.

Des dossiers manipulés ou ralentis

Le « mouvement du 25 juillet », qui regroupe ses partisans, avait appelé samedi Kais Saied à dissoudre le CSM pour « purger » le pouvoir judiciaire de « magistrats corrompus ». Dans la vidéo, le président les a encouragés à « manifester librement » dimanche, en dépit d’une interdiction de tout rassemblement pour des raisons sanitaires, réitérée samedi par le ministère de l’Intérieur.

Par ailleurs, une importante manifestation est prévue pour commémorer l’assassinat le 6 février 2013 du dirigeant de gauche Chokri Belaïd et celui de Mohamed Brahmi, tué dans des circonstances similaires le 25 juillet 2013. « Malheureusement, certains juges dans les tribunaux ont manipulé le dossier Chokri Belaïd », a dénoncé Kais Saied, à propos du dirigeant abattu de trois balles près de son domicile. « Ce n’est pas le premier procès où ils essaient de cacher la vérité depuis des années », a-t-il ajouté. Les deux assassinats avaient été revendiqués par des islamistes extrémistes, provoquant une crise politique qui avait débouché sur le retrait du parti Ennahdah du pouvoir.

La « ligne rouge » franchie ?

Kais Saied concentre tous les pouvoirs depuis le 25 juillet, quand il a limogé son Premier ministre et gelé le Parlement, une décision qualifiée de « coup d’Etat » par Ennahdha et d’autres opposants. Il a depuis nommé un gouvernement mais prend ses décisions par décrets. Mi-décembre, il a annoncé un référendum constitutionnel pour cet été et des élections législatives en décembre. Le 19 janvier, il avait déjà retiré une série d’avantages en nature aux membres du CSM (carburant à un tarif subventionné, primes de transport et de logement).

Le président a assuré « travailler sur un décret provisoire » pour réorganiser le CSM. Dans un communiqué, Kais Saied a argué que « l’un des premiers droits des Tunisiens est d’avoir un système judiciaire juste dont la conduite est contrôlée par des juges qui n’appliquent que la loi ». Le CSM, créé en 2016 pour superviser l’indépendance de la justice et les réformes nécessaires à cet effet, est composé de 45 membres, pour les deux tiers des magistrats élus par le Parlement qui élisent le tiers restant.

Une juge respectée, Raoudha Karafi, présidente d’honneur de l’Association des magistrats tunisiens s’est inquiétée récemment dans la presse d’atteintes à l’indépendance de la justice. Le président « avait pris l’engagement de ne pas toucher les droits et libertés, mais aussi le pouvoir judiciaire ! La justice est une ligne rouge à ne pas franchir », avait-elle prévenu. Depuis cet été, de nombreuses ONG tunisiennes et internationales s’inquiètent d’une « dérive autocratique » du pouvoir. Avec la dissolution du CSM, la ligne rouge séparant le régime de Kais Saied de la dictature a-t-elle été franchie ?