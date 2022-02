Ils n’ont connu qu’elle. Après 70 ans de règne d’Elisabeth II, certains Britanniques sont nés, sont allés à l’école, se sont mariés, ont eu des enfants, une carrière, et coulent désormais une retraite paisible, le tout sans avoir changé de chef de l’Etat. Entre-temps, l’empire colonial anglais a cessé d’exister, les femmes ont gagné des droits considérables, la télévision couleur puis Internet ont changé radicalement nos modes de communication, le mur de Berlin s’est dressé, puis est tombé. En France, la Ve République est née, avant de devenir le régime ayant duré le plus longtemps depuis la Révolution, au point d’être parfois jugée trop vieille, faisant la part trop belle au « monarque républicain ».

Pourtant, dans cette Europe berceau d’une démocratie désormais vue comme la norme, gage de paix et de civilité, plusieurs monarchies subsistent, et ne sont pas remises en question. Alors à 20 Minutes, on a décidé de jeter un coup d’œil dans le rétro. Comment ces régimes, et les familles royales à leurs têtes, se réinventent et s’adaptent pour rester au goût du jour ? La monarchie anglaise des années 1950 est-elle vraiment la même que celle d’aujourd’hui ? Les autres monarchies suivent-elles le même chemin ?

Incarner la Nation

La problématique de l’adaptation des monarchies à la démocratie n’est pas nouvelle, et se pose dès le XIXe siècle pour Lisa Castro, doctorante au sein du laboratoire Framespa de l’université de Toulouse et spécialiste de la monarchie suédoise. « Comment rendre moderne et glamour une institution sclérosée », la réponse est simple : s’effacer du pouvoir. Les souverains prennent alors le rôle de symbole de la nation, en « incarnant l’histoire du pays », image-t-elle. Le cas le plus symbolique étant celui d’Elisabeth II, « une icône » qui confond presque son image à celle de la Grande-Bretagne, explique l’historien David Feutry. « Contrairement à la démocratie qui apporte son lot de changements rapides, la monarchie est stable et à un côté rassurant », continue-t-il.

Dans une Espagne en proie aux passions indépendantistes, la Couronne est ainsi un « ciment d’unité » pour le professeur émérite de l’université d’Aix-Marseille Bernard Bessiere. Avec un rôle d’autant plus important que la monarchie a été mise en place par Franco, sur la fin de sa vie, et que Juan Carlos « formé et élevé » par le dictateur, a « réussi l’exploit de démanteler le franquisme » rapidement, tout en maintenant le pays en paix. Mais ce statut de figure de proue du pays a son revers de la médaille : l’intransigeance envers les brebis galeuses.

La fin de l’impunité

Juan Carlos en a lui-même fait les frais : accusé d’avoir une vie privée « tumultueuse », d’avoir « installé sa maîtresse près du palais royal », il s’est surtout rendu coupable de blanchiment d’argent et de fraude, expose le spécialiste d’une « monarchie espagnole qui a été mise en danger ». En 2014, Juan Carlos abdique finalement en faveur de son fils, Felipe VI, qui « coupe les branches mortes » : déchu de tout rôle de représentation, l’ancien roi s’exile aux Emirats arabes unis et n’a pas l’autorisation de revenir en Espagne, même pour Noël. Même sort pour la sœur de Felipe VI, mariée à un homme condamné à 6 ans de prison.

En Angleterre, le prince Andrew a récemment subi le même sort. Fini l’impunité des têtes couronnées, les souverains sont des citoyens comme les autres, qui paient d’ailleurs des impôts. « Il ne faut surtout pas faire de scandale », prévient Lisa Castro, citant la famille royale hollandaise « qui a voulu partir en vacances en Grèce pendant la pandémie » ou la princesse Victoria de Suède « partie en voyage de noces sur le bateau d’un ami riche », des frasques qui peuvent sembler « indécentes ».

Une famille comme les autres

Ces derniers exemples illustrent deux axes forts de l’adaptation des monarchies à leur époque : la prise en compte de sujets contemporains « comme l’écologie dans les pays scandinaves ou la lutte contre les violences faites aux femmes pour la reine d’Espagne », détaille la chercheuse toulousaine, et l’importance de se montrer proche du peuple. Ainsi, Felipe VI « a épousé une journaliste connue et divorcée » plutôt qu’une riche héritière noble et « vit dans un décorum inférieur à celui de l’Elysée », note Bernard Bessiere. Un détail majeur, pour populariser l’image que « la monarchie ne coûte pas les yeux de la tête », sans quoi la question de l’utilité de la monarchie serait rapidement remise en question. En Espagne et en Angleterre, le financement de la protection policière pour certains membres de la famille a ainsi été remise en cause.

Dans la famille royale anglaise, la plus médiatique, « on est entré dans le XXIe siècle avec William et Harry » estime David Feutry. « Ça ne passerait pas si toute la famille était comme la reine », dont la communication est beaucoup plus verrouillée. L’historien avance même que « les Anglais attendent le prince du XXIe siècle, qui fera le lien entre un aspect traditionnel » et la réalité, quitte à réduire Charles au rang de « roi de transition ». Pour Lisa Castro, cette importance médiatique des plus jeunes membres de la famille royale vise aussi à « séduire les sujets les plus jeunes », perpétuant ainsi la popularité de la Couronne.

D’autres tendances s’observent, comme la diffusion de photos « prise par la mère » lors d’un évènement, renforçant le côté « proche de vous et moi », mais en réalité cette communication est très encadrée. La doctorante toulousaine note enfin la transition de l’incarnation royale, passant d’une personne unique à une famille. L’exemple des Windsor, qui ont redistribué les responsabilités ces dernières années presque uniquement entre les mains du prince Charles et de ses descendants, remplit ainsi les deux objectifs d’avoir une famille royale resserrée et moins coûteuse, et qui « agit en équipe ». En Espagne, où la monarchie n’a pas la même popularité, Felipe IV en a bien conscience d’après Bernard Bessiere : « la pérennité de la monarchie dépend de son comportement ».