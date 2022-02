Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Vladimir Poutine et Xi Jinping défient ouvertement le président Joe Biden en affichant des convergences stratégiques parties pour durer. Les chefs d’Etat russe et chinois ont profité vendredi de l’ouverture des Jeux olympiques de Pékin pour parader face à leur rival commun, imposant à Washington la gestion d’un double front.

#Beijing: Opening ceremony of the XXIV Winter Olympic Games https://t.co/lRmv6xHCcL pic.twitter.com/StEBvZqTUr — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 4, 2022

Les médias officiels chinois ont insisté sur la relation « personnelle » qui les unit. Depuis 2013, ils « se sont rencontrés à environ trente reprises dans diverses occasions, ce qui est rare dans la diplomatie mondiale », écrivait jeudi le média d’Etat Global Times. « Les deux ont vécu quelques moments intimes avec de la vodka, du caviar et de la glace russe, en célébrant leurs anniversaires respectifs ».

La phrase du jour

Les Occidentaux n’ont fait qu’empirer les choses »

Le président turc a descendu la diplomatie occidentale ce vendredi. Recep Tayyip Erdogan, qui a proposé sa médiation dans la crise ukrainienne, a accusé vendredi les Occidentaux « d’empirer » la situation entre Moscou et Kiev.

« Je le dis ouvertement, malheureusement les Occidentaux n’ont apporté jusqu’à présent aucune aide dans la résolution du conflit », a-t-il déclaré à la chaîne CNN Türk dans l’avion qui le ramenait de Kiev. L’homme fort d’Ankara a jugé sévèrement le rôle du président américain Joe Biden, estimant que « Biden a été incapable jusqu’à présent de faire preuve d’une approche positive dans ce processus ». Une nouvelle épine dans le pied du dirigeant américain.

La tendance du jour

Les rôles des acteurs de la crise en Ukraine se stabilisent et Poutine a trouvé un allié de poids. Emmanuel Macron s’impose comme médiateur européen, assisté par le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz qui peine à prouver sa légitimité. Le président français doit se rendre en Russie lundi et en Ukraine le lendemain.

Côté Russe, Vladimir Poutine soigne ses alliances et affiche un front uni avec la Chine, forçant le président des Etats-Unis Joe Biden à gérer un double front. « La crise ukrainienne a permis d’accroître l’importance relative de la Russie vis-à-vis de la Chine. Xi ne pourrait pas provoquer Biden ni l’Europe de cette façon », explique l’amiral Pascal Ausseur, directeur de la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES).

« Et Poutine a montré à Xi qu’il savait prendre des risques géopolitiques et militaires. Pékin a dû apprécier la démonstration ». « N’oublions pas qu’Obama avait dit à Poutine que la Russie n’était qu’une puissance régionale. Il veut montrer que la Russie joue un rôle central et il y parvient », rappelle Pascal Ausseur.