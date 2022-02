Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Maroc : Course contre la montre pour sauver le petit Rayan, bloqué dans un puits

Tout le pays retient son souffle. Les secouristes continuaient à livrer dans la nuit de jeudi à vendredi un combat contre la montre pour tenter de sauver un garçonnet de cinq ans, bloqué dans un puits profond d’un village du nord du Maroc depuis mardi après-midi. Les travaux de forage « ont atteint plus de 27 mètres, avec l’espoir d’arriver à 32 mètres durant les prochaines heures, avant de creuser une brèche horizontale de 3 mètres entre le trou et le puits pour récupérer l’enfant », a rapporté l’agence de presse MAP. Une équipe médicale a été dépêchée sur les lieux de l’accident afin de « réaliser les examens initiaux et les interventions de réanimation à l’enfant une fois secouru », a ajouté la MAP. Un hélicoptère de la gendarmerie est prêt à évacuer l’enfant vers un hôpital proche.

Covid-19, polémiques... Ouverture des JO de Pékin dans un contexte lourd

Pékin va devenir vendredi la première ville à organiser les JO d’été et d’hiver et ainsi entrer dans l’histoire olympique. Comme en 2008, l’étonnant stade national de Pékin, plus connu sous le surnom de « Nid d’Oiseau », sera à partir de 20 heures (13 heures heure française) le théâtre de la cérémonie d’ouverture des JO 2022. Le spectacle mettra en scène 14.000 figurants, des feux d’artifice et des effets spéciaux. Le contexte actuel, entre Covid-19, tensions diplomatiques et polémiques, mine pourtant le moral des sportifs. Ils sont 2.900 en lice pour 109 titres olympiques. La compétition n’a pas encore démarré que certains craquent déjà face au protocole sanitaire, c’est le cas de la sportive belge Kim Meylemans.

La Réunion : Les marins du pétrolier mauricien, échoué au large de l'île, sauvés

Jeudi soir, un pétrolier mauricien s’est échoué près des côtes de La Réunion, dans l’océan Indien, renversé par le cyclone Batsirai. L’île est balayée depuis plus de 24 heures par cette puissante masse atmosphérique dont les autorités anticipent une intensification des vents et des pluies. L’équipage du navire a finalement été sauvé et ramené à terre dans la nuit de jeudi à vendredi. « L’opération périlleuse, très technique et inédite, de sauvetage des 11 marins du navire TrestaStar s’est déroulée avec succès entre 2 heures et 4 heures du matin », a salué le préfet de l’île. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a précisé plus tôt que le pétrolier naviguait « à vide », écartant à ce stade le « risque de pollution maritime grave par hydrocarbures ». En difficulté, le pétrolier n’a pas pu être remorqué et s’est échoué en raison de l’état de la mer.