Servir le peuple d’Irlande du Nord a été le « privilège de sa vie ». Le Premier ministre nord-irlandais Paul Givan (unioniste) a démissionné ce jeudi. Sa décision a été motivée par la grogne de son camp contre les dispositions douanières post-Brexit, accusées de menacer la place de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni.

Une nouvelle crise politique et une période d’incertitudes s’ouvrent en Irlande du Nord, alors que Londres et Bruxelles sont engagés dans d’intenses discussions sur le protocole nord-irlandais, qui a introduit ces contrôles controversés.

Dans un communiqué publié sur Twitter, Paul Givan a remercié le peuple nord-irlandais et déclaré que les servir avait été le « privilège de sa vie ».

