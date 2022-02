Si, vous aussi, en lisant le titre vous avez imaginé le leader nord-coréen Kim Jong-un comme Michael Youn dans le film Les Onze Commandements, nous sommes deux. Sinon, bienvenue dans ma tête juste ici. Fin de la parenthèse culture cinématographique : Kim Jong-un a dévoilé cette semaine une toute nouvelle vidéo de propagande dans laquelle il est mis en scène montant un beau destrier blanc.

Tantôt galopant à travers les pleines de la Corée du Nord, tantôt méditant face à la mer au coucher du soleil, le film symbolise sa lutte pour redresser l’économie malmenée du pays, ébranlé par un blocus autoimposé pour faire face au Covid-19 et par de sévères sanctions internationales. « Le thème dominant du documentaire est le dévouement de Kim et son travail acharné pour le peuple », a déclaré Rachel Minyoung Lee, chargée de recherche au Stimson Center à Washington.

North Korea's supreme leader #KimJongUn seen limping and riding horse in a new documentary titled, The Great Year of Victory, 2021. It's a film on his #achievements including on missile development and efforts to beat the #COVID19 pandemic. #NKpic.twitter.com/5S5pi4lPsm