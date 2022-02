La mairie de Rotterdam a indiqué mercredi qu’un pont historique de la ville portuaire néerlandaise sera temporairement démantelé pour permettre le passage d’un navire, un gigantesque yacht construit pour l’ex-PDG d’Amazon Jeff Bezos, selon les médias locaux. Le pont iconique daté de 1878 a été réparé après avoir été bombardé en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais il est trop bas pour le navire du milliardaire américain, un yacht luxueux au prix de 430 millions d’euros, selon les médias locaux. Le constructeur naval a demandé à la municipalité de Rotterdam de démonter temporairement le pont afin que le navire puisse passer en dessous, en retirant la section centrale.

This is the new yacht of Bezos

Too high for this Rotterdam Bridge ‘De Hef’ Bridge, monument, icon, must be dismantled, will be placed back . What are these people? Where’s the agency? What’s the urge? pic.twitter.com/hbx5nzKvs0