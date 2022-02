10h27 : Journée en visio pour Emmanuel Macron

Le président français va discuter par écrans interposés avec ses homologues russe Vladimir Poutine, ukrainien Volodymyr Zelensky et polonais Andrzej Duda pour tenter de trouver une issue diplomatique à la crise aux frontières de l’Ukraine, a annoncé l’Élysée. Tour à tour, même si on donnerait cher pour voir Poutine et Zelensky se prendre la tête en galérant à régler leurs micros.