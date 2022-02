Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi l’envoi de 3.000 soldats américains supplémentaires en Europe de l’Est pour défendre les pays de l’Otan « contre toute agression », au moment où les Occidentaux multiplient les avertissements à la Russie qu’ils soupçonnent de vouloir envahir l’Ukraine.

Le Pentagone a confirmé qu’il allait redéployer 1.000 soldats stationnés en Allemagne vers la Roumanie, tandis que 2.000 autres quitteront les Etats-Unis pour aller en Europe de l’Est, essentiellement en Pologne. Ces troupes s’ajoutent aux 8.500 militaires placés en état d’alerte fin janvier par Washington pour être déployés en cas de besoin.

La phrase du jour

« La situation est très grave »

D’après le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, « la situation est grave, voire très grave » aux portes de l’Ukraine. Interrogé sur France 2, Jean-Yves Le Drian a estimé que tous les éléments étaient réunis pour qu’il y ait une intervention russe en Ukraine. D’après lui, le danger est « clair et imminent ». Il a toutefois assuré que, pour le moment, le gouvernement français n’avait « aucune information sur la volonté du président Poutine de passer à l’action ».

La tendance du jour

Comme un grand jeu d’échecs international, les pays tentent de se positionner par rapport au conflit Russie-Ukraine. Alors que la Russie revendique ce mercredi un soutien et une convergence des points de vue entre Moscou et Pékin, « notamment sur les questions de sécurité », la Turquie espère redorer son blason sur le dos des tensions.

Le président Recep Tayyip Erdogan, en visite à Kiev jeudi, mise sur son appartenance à l’Otan et sa relation avec Vladimir Poutine pour rompre son isolement et éviter un conflit qui risquerait de fragiliser la Turquie et ses chances de réélection.

« C’est l’occasion pour la Turquie de gagner en prestige et de sortir de son isolement au sein de l’Otan », explique à l’AFP Asli Aydintasbas, chercheuse au Conseil européen des relations internationales (ECFR), au moment où Washington et ses alliés intensifient leurs efforts pour dissuader la Russie d’envahir l’Ukraine.