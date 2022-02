Une enquête a mis en évidence ce mardi des comportements racistes, misogynes et discriminatoires au sein de Scotland Yard. La police de Londres ( Royaume-Uni) est depuis plusieurs mois au cœur de la tourmente, notamment après le viol et le meurtre d’une habitante par un policier.

L’IOPC a passé en revue des milliers de messages échangés sur les réseaux sociaux, « dont beaucoup étaient hautement sexualisés, discriminatoires ou faisaient référence à la violence ». Ils comportaient notamment des allusions directes à des viols, des termes homophobes ou racistes ou des références à Auschwitz.

« Les comportements que nous avons découverts sont honteux », a déclaré le directeur régional de l’IOPC, la police des polices britannique, dans un communiqué. Les équipes concernées par ces comportements ont été démantelées « mais nous savons sur la base d’autres affaires récentes que ces problèmes ne sont pas isolés ou n’appartiennent pas au passé », a ajouté le responsable.

An investigation by the IOPC found that police officers exchanged highly offensive racist, sexist and homophobic messages with claims that it was “banter” becoming a cover for bullying and harassment.



Sadiq Khan said he was "utterly disgusted" by the findings.@SadiqKhan pic.twitter.com/r0Ca04abEA