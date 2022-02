Conflit Ukraine-Russie EN DIRECT : Boris Johnson doit s'entretenir avec Vladimir Poutine par téléphone…

7h53 : La menace d’une invasion russe, « un danger clair et présent » selon Boris Johnson

Le Premier ministre britannique s’est montré grave lors de la conférence de presse qui a suivi son entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La menace d’une invasion est « un danger clair et présent, nous voyons un grand nombre de soldats se masser, nous voyons des préparatifs pour toutes sortes d’opérations cohérentes avec une menace militaire imminente » selon lui.

« Il est vital que la Russie recule et choisisse la voie de la diplomatie et je pense que c’est encore possible. Nous sommes prêts à dialoguer, bien sûr, mais les sanctions sont prêtes », a-t-il averti. Ces sanctions, a-t-il précisé, s’appliqueraient « au moment même où le premier orteil russe » passerait la frontière. BoJo doit s’entretenir avec Vladimir Poutine aujourd’hui.