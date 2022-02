Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

Ce mardi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue américain Antony Blinken ont échangé par téléphone sur les tensions en cours. Cependant, Lavrov n’a fourni « aucune indication » d’une volonté de désescalade imminente de la part de Moscou à la frontière ukrainienne lors de cet appel, a regretté un responsable américain. Face à ce manque de bonne volonté, Antony Blinken a haussé le ton à l’issue de l’échange.

Le chef de la diplomatie américaine a « exhorté » son homologue russe à choisir la « voie diplomatique » en vue de la résolution des tensions et appelé à un retrait « immédiat » des troupes russes à la frontière ukrainienne, selon un communiqué du département d’Etat américain.

En parallèle, et fidèle au ton choisi par son ministre face à Blinken, Vladimir Poutine a déclaré qu’il était « clair » que les Etats-Unis et l’Otan ont choisi d’ignorer les préoccupations de la Russie pour sa sécurité. Il a dénoncé le rejet par les Etats-Unis des exigences russes dans le cadre de leur face-à-face sur l’Ukraine.

S’il a ajouté espérer que l’Occident et la Russie pourraient trouver « une solution » à leur crise, il a malgré tout accusé Washington d’utiliser l’Ukraine comme un instrument pour entraîner Moscou dans un « conflit armé ».

