Face aux craintes d’une attaque russe, « la plus importante » depuis 2014, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a remercié la mobilisation massive des dirigeants internationaux. Il a également remercié ces confrères occidentaux pour leur « assistance militaire et technique », d’une aide « précieuse ».

Et il faut dire que la communauté politique internationale se presse pour soutenir l’Ukraine. Sont attendus ce mardi à Kiev les Premiers ministres britannique, Boris Johnson, et polonais, Mateusz Morawiecki. Ils seront suivis dans la semaine par le chef du gouvernement néerlandais, Mark Rutte, et le président turc, Recep Tayyip Erdoğan. Enfin, cinq ministres des Affaires étrangères de pays européens seront sur le territoire ukrainien dès la semaine suivante.

Vers un nouveau sommet pour une sortie de crise

Volodymyr Zelensky a indiqué que l’Ukraine travaillait « activement » en vue d’organiser un nouveau sommet pour le règlement du conflit dans l’est du pays. Un somme qu’il espère au format dit « de Normandie », réunissant les dirigeants russes, français et allemand. Parallèlement, le président ukrainien a signé un décret qui vise à augmenter les effectifs de l’armée ukrainienne de 100.000 militaires en trois ans, en plus des 250.000 actuels.