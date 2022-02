Conflit Ukraine-Russie EN DIRECT : Moscou affirme qu’il ne battra pas en retraite face aux menaces de sanctions de Washington

Bienvenue à tous dans ce live ! Ou «dobro pozhalovat' vsem» comme on dit là-bas en Russie.

Car l'heure est encore aux politesses entre le pays de Vladimir Poutine et les Occidentaux alors qu'ils multiplient les échanges téléphoniques pour tenter de trouver une voie commune et éviter un conflit avec l'Ukraine. Restez avec nous pour suivre tout ça et peut-être apprendre d'autres expressions russes.