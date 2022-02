Il s’était illustré à Noël avec sa photo de famille brandissant une mitraillette devant le sapin. Thomas Massie, représentant controversé du Kentucky à la Chambre, fait à nouveau parler de lui, après un tweet publié dimanche. Pensant invoquer Voltaire pour dénoncer la pensée unique sur le Covid, il a en fait cité un néonazi américain condamné pour possession d’images pédopornographiques.

You mustn’t question Fauci, for he is science. pic.twitter.com/KnqCcPXWSe