8h35 : Vers une explosion des prix de l'énergie​ ?

La Banque centrale européenne se réunit jeudi. Si l'inflation actuelle menace de s'élever, elle pourrait complètement s'envoler plus si le conflit russo-ukrainien devait déboucher sur une guerre dans les jours ou semaines à venir. En cas d'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, les prix de l'énergie reprendraient leur course folle vers le haut. La Russie est en effet le principal fournisseur de gaz de l'Union européenne. Il passe pour partie via l'Ukraine et le nouveau gazoduc russo-germanique Nord Stream II pourrait ne jamais être mis en service en cas de conflit armé.