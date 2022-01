9h13 : « Nous sommes partis dans la durée, on va vivre avec ce virus »

Ce sont les mots de l’infectiologue Anne-Claude Crémieux sur Radio Classique ce matin. Cette dernière espère donc que la question de la santé « va émerger de plus en plus dans la campagne électorale » et qu’il va y avoir « un sursaut et comprendre qu’il est important d’avoir un système sanitaire de qualité ».