Une possible intervention militaire ? La France compte envoyer « plusieurs centaines » de ses soldats en Roumanie dans le cadre d’un éventuel déploiement de l’Otan, a déclaré ce samedi sa ministre des Armées Florence Parly, quand le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé une visite conjointe en Ukraine début février avec son homologue allemande.

« C’est la raison pour laquelle je me suis rendue en Roumanie jeudi. Nous avons évidemment échangé avec nos partenaires roumains sur cette question », a expliqué sur France Inter la ministre des Armées Florence Parly, après que le président Emmanuel Macron a annoncé le 19 janvier la « disponibilité » de la France à s’engager « sur de nouvelles missions », « en particulier en Roumanie ».

Ce pays, frontalier de l’Ukraine et qui a un accès à la mer Noire, une « zone de tension extrême » car Russie et Ukraine y disposent aussi d’une « façade », se trouve « à l’épicentre des tensions » et doit donc être « réassuré », a estimé Florence Parly.