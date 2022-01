Vladimir Poutine snobant Emmanuel Macron ? C’est la séquence trompeuse qui circule sur les réseaux sociaux, en pleine crise diplomatique sur l'Ukraine. Dans cette vidéo d’une vingtaine de secondes, on voit le président russe passer devant Emmanuel et Brigitte Macron, installés dans une tribune, puis s’arrêter pour serrer la main d’Angela Merkel, installée à la droite du président français. Vladimir Poutine salue ensuite Donald et Melania Trump, sous le regard du couple présidentiel français.

« Je ne m’en lasse pas », « priceless », la séquence a suscité des commentaires moqueurs.

FAKE OFF

La vidéo est tronquée : Vladimir Poutine a bien serré la main d’Emmanuel et Brigitte Macron, comme on le voit dans cette vidéo de France 24. La séquence remonte à 2018, lors du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale. Plus de 70 chefs d’État et de gouvernement avaient été invités aux célébrations à l’Arc de Triomphe à Paris.

La séquence tronquée resurgit alors que des représentants de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de l’Ukraine se sont rencontrés mercredi à Paris pour essayer de faire baisser les tensions entre Moscou et Kiev. L’Élysée a estimé avoir reçu un « bon signal » de la part des Russes à l’issue de cette réunion. Les tensions s’accumulent entre Russes et Ukrainiens, alors que l’armée russe a lancé mardi des manœuvres militaires près de la frontière ukrainienne et en Crimée.