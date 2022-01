Se rendre en Italie va être un peu plus facile, tout du moins pour les Européens. Le pays va en effet alléger les restrictions sanitaires pour les voyageurs en provenance des pays de l’Union européenne à partir de février, exigeant une preuve de vaccination, de guérison récente ou de test négatif mais plus l’obligation de quarantaine.

En vertu du décret signé par le ministre de la Santé Roberto Speranza mardi, le pass vaccinal sera suffisant pour ces voyageurs. Baptisé en Italie « pass sanitaire renforcé », il s’obtient avec un cycle vaccinal complet ou après guérison du Covid-19.

Une meilleure coordination des 27

Les Vingt-Sept ont convenu mardi de mieux coordonner les règles applicables aux déplacements au sein de l’UE et d’éviter d’imposer des restrictions aux détenteurs d’un certificat sanitaire européen, comme certains pays l’ont fait face à l’émergence du variant Omicron. Plusieurs pays, dont l’Italie, exigent en effet que les voyageurs, même vaccinés, présentent des tests négatifs pour entrer sur leur territoire.

Le gouvernement italien, confronté à un rebond des contagions dû au variant Omicron, avait décidé fin décembre d’exiger à partir du 10 janvier le pass vaccinal dans les transports, les hôtels, les terrasses de restaurants, les foires et congrès ainsi que les piscines et salles de gym. Mais depuis, la donne sanitaire a changé. L’Italie « semble avoir atteint le pic » de la vague Omicron qui « est en train de redescendre », a affirmé lundi le coordinateur de la campagne de vaccination. Plus de 167.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés mercredi dans le pays, et 426 décès.