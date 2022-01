Le Québec lâche un peu de leste sur ses très strictes restrictions sanitaires. Après un mois de fermeture, les restaurants pourront y rouvrir lundi prochain à 50 % de leur capacité et les salles de cinéma et de spectacle pourront faire de même une semaine plus tard, a annoncé le gouvernement de la province.

Les jeunes de moins de 18 ans seront aussi autorisés lundi à recommencer à faire du sport et les Québécois pourront de nouveau accueillir des gens chez eux, dans la limite de quatre personnes ou deux familles.

Un très long confinement

La province francophone canadienne avait réinstauré des règles très strictes fin 2021 en raison de la montée du variant Omicron​ et des hospitalisations. Après les huit mois de fermeture en 2021, la région se démarque comme étant l’un des endroits qui aura connu le plus de jours de confinement au monde.

Cependant, le Premier ministre québécois François Legault s’est une nouvelle fois montré très « prudent » parlant de « quelques petits assouplissements » car il reste beaucoup d'« incertitudes ». Aucune date n’a d’ailleurs été donnée concernant la réouverture des bars, des salles de sport ou encore des discothèques… et le télétravail​ est « là pour durer », a précisé le Premier ministre. « On va y aller prudemment, mollo », a-t-il encore expliqué, évoquant un système de santé très fragile notamment en raison du manque de personnel.

Le Québec souffre d’une pénurie de main-d’œuvre sans précédent qui atteint très fortement les hôpitaux. Un plan de « refondation » de ce système sera déposé en février, a d’ailleurs promis François Legault.

Le Québec, qui compte environ 8 millions d’habitants, recense 3.278 personnes hospitalisées en raison du Covid-19 dont 263 aux soins intensifs. L’Ontario, province voisine et la plus peuplée du Canada, amorcera aussi lundi son déconfinement. Mais elle a opté pour une réouverture plus massive des lieux publics puisque restaurants, bars, salles de sport, cinémas pourront de nouveau accueillir du public.