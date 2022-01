Un bon samaritain a secouru mardi matin un survivant flottant sur une embarcation retournée au large de Miami. Au total, 39 personnes sont portées disparues, ont indiqué les garde-côtes américains, qui soupçonnent une opération de « trafic d’êtres humains ».

#BREAKING @USCG rescue crews are currently searching for 39 people after their boat reportedly capsized on Saturday night approximately 45 miles east of Fort Pierce Inlet. #SAR



More updates to follow. pic.twitter.com/iGCJ7KRjXY