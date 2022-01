Le rapport de force est monté encore d’un cran entre la Russie et les membres de l’Otan ce mardi après un début de manœuvres militaires russes à proximité de l’Ukraine et en Crimée annexée. Quelque 6.000 hommes ont entamé, sur plusieurs bases du Sud de la Russie, des exercices pour vérifier leur état de préparation au combat. D’autres exercices ont impliqué l’armée de l’air et l’antiaérien, des groupes de navires des flottes de la mer Noire et de la Caspienne, ainsi que 60 chasseurs et bombardiers.

Le Kremlin a justifié ces opérations militaires en raison d’une nouvelle « exacerbation de tensions » par Washington. Lundi, les Etats-Unis ont placé 8.500 militaires en état d’alerte, et ils pourraient être prêts en cinq jours à renforcer la Force de réaction rapide de l’alliance militaire, constituée de 40.000 militaires. De son côté, Kiev a assuré avoir démantelé un groupe agissant sur l’ordre de Moscou et qui préparait « une série d’attaques armées contre des infrastructures » pour « déstabiliser » le pays.

« En cas d’agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé »

Emmanuel Macron s’est exprimé à Berlin lors d’une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz, ce mardi fin de journée. Le chef de l’Etat français a affirmé qu'« en cas d’agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé » pour la Russie, précisant qu’il y avait une « très grande unité » entre la France et l’Allemagne pour appeler à la désescalade. Paris accueillera d’ailleurs mercredi une réunion de conseillers de haut rang de l’Allemagne, la Russie et l’Ukraine. Emmanuel Macron aura ensuite vendredi un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine

40 %

Les Européens redoutent que la Russie ne fasse pression sur l’Occident en stoppant les livraisons d’hydrocarbures russes, et particulièrement de gaz naturel. Or le gaz naturel russe pèse plus de 40 % des approvisionnements de l’Union européenne. Les Etats-Unis et les Européens ont donc pris des mesures pour protéger les approvisionnements et un haut responsable de la Maison Blanche a mis en garde Moscou contre toute « instrumentalisation » de ses ventes d’hydrocarbures. La Russie « a au moins autant besoin des revenus du gaz et du pétrole que l’Europe a besoin de ses livraisons d’énergie », a-t-il lancé.

L’Otan menace la Russie de lourdes sanctions

Les dirigeants occidentaux ont convenu de répondre d’une seule voix à une éventuelle « attaque » de l’Ukraine par la Russie. Boris Johnson a assuré que ces sanctions seraient « sévères, coordonnées et économiques » et qu’il s’agirait des « plus lourdes que nous n’ayons jamais décidées auparavant contre la Russie ».

Washington s’est de son côté dit prêt à interdire l’exportation de technologie vers la Russie. Cette sanction toucherait des domaines qui sont importants pour Vladimir Poutine, comme « l’intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, la défense, l’aérospatiale et d’autres secteurs clé », a expliqué un Haut responsable de la Maison Blanche. Joe Biden a déjà fait savoir qu’il envisageait d’interdire aux banques russes les transactions en dollars, devise reine des échanges internationaux.