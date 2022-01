8h15 : Une réunion quadripartite dit « Normandie » à Paris

La France, l’Allemagne, la Russie et l’Ukraine tiennent réunion à Paris aujourd'hui sur l’Ukraine, au niveau des conseillers diplomatiques. Elle associera les conseillers d’Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz, le vice-Premier ministre russe et émissaire du Kremlin pour les négociations de paix en Ukraine Dmitri Kozak, ainsi que le directeur de l’administration présidentielle du président Volodymyr Zelensky. Ce format quadripartite dit « Normandie » vise à mettre en oeuvre les accords de paix de Minsk de 2015, aujourd’hui au point mort, pour régler le conflit entre Kiev et les séparatistes ukrainiens prorusses dans le Donbass.