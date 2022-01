Nouvelle gaffe ou dérapage assumé ? Joe Biden a insulté lundi un journaliste de Fox News, le taxant de « connard », dans le brouhaha d’une fin de table ronde à la Maison Blanche.

Alors que la réunion consacrée à la concurrence s’achevait, quelques journalistes ont crié des questions sans rapport avec le thème abordé en s’en allant. Un premier a demandé au président américain s’il comptait envoyer 8.500 soldats en Europe de l’Est face à la menace russe. Et puis le journaliste de Fox News Peter Doocy, qui se clashe régulièrement avec l’administration de Joe Biden, l’a interrogé sur la possibilité que l’inflation constitue un handicap politique lors des midterms.

Joe Biden a répondu en marmonnant : « C’est un grand atout. Plus d’inflation. » Et de lâcher, pensant peut-être avoir son micro éteint : « What a stupid son of a bitch » («Quel sale connard »).

Hot mic: Joe Biden, à la fin d'une réunion sur la concurrence, s'énerve d'une question du journaliste de Fox News Peter Doocy, sans réaliser que le micro est encore allumé:

"Encore l'inflation. What a stupid son of a bitch" (quel sale fils de p**e)"pic.twitter.com/dGdp99O84A — Philippe Berry (@ptiberry) January 24, 2022

Nervosité

Ce dérapage est un nouveau signe de la nervosité du démocrate de 79 ans, confronté à une cote de popularité anémique et qui peine à relancer sa présidence. L’inflation, à un niveau inédit en 40 ans, affecte particulièrement les Américains à moins de dix mois des élections de mi-mandat, qui s’annoncent particulièrement compliquées pour les démocrates.

Joe Biden a immédiatement été assailli de critiques émanant du camp républicain. « Tellement présidentiel », a tweeté sarcastiquement l’élu très conservateur Josh Hawley, tandis que certains de ses confrères reproduisaient avec ironie d’anciens appels à la modération de Joe Biden.

Connu pour le ton incisif de ses questions, Peter Doocy, fils d’un présentateur matinal de Fox News, a pris la situation avec humour. « Personne n’a encore vérifié la véracité de ses propos », a-t-il lancé sur sa chaîne quelques minutes plus tard.

« Quelle question idiote »

La semaine dernière, après une très longue conférence de presse lors de laquelle il avait promis d’aller davantage au contact des Américains, Joe Biden avait déjà fait part de son agacement en murmurant « quelle question idiote », à une interrogation lancée par une autre journaliste de Fox News.

Son prédécesseur Donald Trump était régulièrement vilipendé pour ses outrances verbales et ses diatribes contre les médias. Après un échange houleux avec le milliardaire républicain, un journaliste de la chaîne CNN s’était vu retirer temporairement son accréditation à la Maison Blanche.