Officiellement, il songe toujours à se représenter, avec Kamala Harris à ses côtés, a-t-il affirmé. Mais après avoir défendu son bilan mercredi lors d’une conférence de presse marathon de près de deux heures, Joe Biden a essuyé un camouflet dans la foulée. Le Sénat a enterré la réforme électorale, avec deux démocrates centristes, Joe Manchin et Kyrsten Sinema, qui ont refusé, aux côtés des républicains, de changer les règles pour adopter le texte à la majorité simple.

Divisions démocrates, inflation galopante, pandémie, tensions avec la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord… Joe Biden traverse une période de turbulences. Deux Américains sur trois estiment que les Etats-Unis sont mal engagés, et sa cote de popularité plafonne à 41 %. De tels chiffres, s’ils ne remontent pas, laissent présager d’une déroute démocrate aux Midterms de novembre 2022. Ils pourraient perdre le contrôle de la Chambre et du Sénat, avec un Joe Biden qui ferait vivre une cohabitation à l’Amérique pour la seconde moitié de son mandat. Et une candidature en 2024 potentiellement menacée.